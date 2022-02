Etude De Me Vivier - Clerc de notaire (Profession libérale)

Moulins

J"ai commencé à travailler en 1969 chez Me PAJOT à SOUVIGNY; en 1970, il a cédé son Etude à Me NICOLAS où je suis restée jusqu'en 1993, année où il a pris sa retraite et vendu son Etude à Me VIVIER où je suis restée jusqu'en 1997, année où j'ai dû quitter le métier pour maladie.