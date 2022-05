J'ai commencé comme Standardiste et avant de démissionner, l'un de mes patrons m'avait gentillement proposé un poste d'assistante (ce qui m'a ravie) mais je ne suis pas restée longtemps en raison des attentats sur Paris à cette époque. J'ai eu une proposition dans l'Oise et je n'ai pas hésité : j'ai accepté le poste. Je gagnais moins bien mais j'étais plus proche des miens.

FAL INDUSTRIE - Comptable (Comptabilité)

Louvres

Je suis seule aux commandes de la comptabilité de la société dans laquelle je travaille et je m'éclate !!! rien à voir avec mon parcours scolaire, je suis arrivée en compta, par le plus pur des hasards et surtout, grâce à quelques opportunités qui se sont présentées lors de mes divers parcours professionnels. J'aime mon travail et puis surtout, je bosse avec une superbe équipe que j'adore !!!!