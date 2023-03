Billy montigny

Je suis entrée en CE1 dans la classe de Mme Waflart en septembre ou octobre ? 56, le CE2 avec Mme Couvreur, le CM1 avec Mlle Dinques et CM2, je ne me souviens pas du nom de l'institutrice qui était très gentille (elle habitait Route Nationale, même trottoir que l'école et son mari était garagiste). C'était Mme Allard.