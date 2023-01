Bangkok

BANGKOK/AYUTTHAYA : visite des marchés flottants. AYUTTHAYA/SUKHOTHAI: Visite des principaux monuments d'Ayutthaya, dont le Wat Yai Chai Mongkon et Bang Pa-In, ancienne résidence royale d’été. SUKHOTHAI/PHAYAO/CHIANG RAI : Visite de Sukhothai, première capitale du Siam, et de ses ruines archéologiques. Continuation vers Chiang Rai via le lac Phayao. CHIANG RAI/THATORN/CHIANG MAI : Départ po