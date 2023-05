De l'apprentissage de la lecture avec Jean-Claude Dubois à l'amitié avec Jeannine Depa et Raymonde Soquet

Classes de 6ème et de 5ème dans un bâtiment historique devenu maintenant un musée...

Classes de 4ème, 3ème et premier trimestre de seconde avec l'option allemand seconde langue

Deux trimestres de seconde et une classe de première dans une célèbre demeure du XVIIIème siècle

Professeur de français, histoire et géographie, instruction civique dans des classes de CAP d'employés de bureau et de comptabilité

Professeur de français, histoire et géographie, instruction civique avec Damien parmi les élèves

Professeur de français et d'anglais en CAPA, 4ème, 3ème et BEPA avec Damien parmi les élèves

Préparation du DEUG et de la licence de lettres modernes par correspondance

Préparation du "First Certificate in English" de l'Université de Cambridge

Professeur de français et d'anglais dans une structure qui a connu des améliorations des installations et une dégradation de l'ambiance générale

Lycée Professionnel Agricole Albert Schweitzer - Enseignant

Champs sur yonne

Professeur de philosophie en classe de BTA SMR et de français et d'anglais en classe de CAPA et BEPA