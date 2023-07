Ecole Bellecroix (Metz) - Metz j'étais en maternelle rue de Périgueux puis en primaire rue de Stoxey. Je ne me rappelle que le nom de l'institutrice de Cp : Mlle GODARD, qui, il me semble , était très gentille. A noter qu'à l'époque, l'école maternelle était mixte et l'école primaire était divisée en 2 bâtiments côte à côte : un pour les garçons et l'autre pour les filles.

école De Scy Bas - Scy chazelles suite au demenagement de mes parents je ne suis restée que 4 mois dans cette école en classe de cm2 en attendant la rentrée de 6ème. Nous avions un instituteur et c'était la première fois que j'étais en classe mixte avec en prime un maitre au masculin !

Collège Albert Camus - Moulins les metz j'y suis restée 4 années (de la 6ème à la 3ème) et j'en garde beaucoup de souvenirs agréables et sympa. A l'époque on avait cours de cathé (dur-dur pour certains !!), on partait en voyage avec M. Engel (prof d'histoire-géo) et l'ambiance était bonne.

Lycée Georges De La Tour - Metz juste une petite année en 2nd T4, mais une bonne année avec un groupe bien sioudé.

Lycée Marie De Champagne - Troyes j'ai passé 2 années sympa à l'internat du lycée en conciliant les amies, la guitare et les études. Qui se rapelle de la chanson : Dans le lycée Pasteur, on est comme des bonnes soeurs, on est barricadées.....??