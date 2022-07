EDI MONDE - Déssinatrice / retouche photos. (Autre) - Paris illustratride, maquetiste montage de roman photo etc et technicienne sur banc de reproduction titres, retouche de BD etc..

Association Culturel D'ablon Sur Seine - Animatrice (Autre) - Ablon sur seine animation maternelle et primaire, animatrice de la garderie périscolaire matin midi soir.

Centre Marcel Mercier De St Lo - Animatrice (Autre) - Saint lo animatrice enfants, technicienne d'atelier arts plastiques, création de spectacle, danse, expression corporelle dans les écoles de la ville, anmation contes à la maison de quartier de la Dollée animatrice du point lecture pour enfants en difficultés animation en maison de retraite le bon sauveur

Le Home Familial - Directrice animation assistante sanitaire (Autre) - Agon coutainville responsable des animations classe de mer, animatrice vvf, animation enfants , création de spectacles et guide touristique

Les P.e.p - Animatrice et asistante sanitaire (Autre) - Saint martin de brehal animatrice de classe de mer et patrimoine assistante sanitaire, contrat avec la banque de france à Domme et Artigue en parrallèle et les fol de l'orne et de Saint pair sur mer et classe de neige, animation artistiques pour la caf de Coutances puis directrice clsh dans différente ville comme Abondant CVL pour les FOl de Chartres en dordogne etc.

Le Lievre D'or - Animatrice technicienne soutien scolaire (Autre) - Dreux création de spectacle, technicienne arts plastiques animation art plastique dans le quartier des bergeronnettes

Centre Mendes France - Directrice de centre de loisir (Autre) - Dreux responsable 6 11 ans animation arts plastiques création de spectacle création du journal bambou avec Armelle Botella technicienne soutien scolaire

Centre Ados Des Oriels à Dreux - Animatrice et technicienne soutien scolaire ado (Autre) - Dreux anmatrice et technicienne soutien scolaire monitrice poterie et arts plastiques et ate aménagement du temps de l'enfant sur le quartier des bergeronnettes, création de fresque pour la ville