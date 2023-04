les classes étant numérotées à l'époque, j'étais en 6ème ,5ème, 4ème et 3ème n°1.

J'étais en seconde S, puis j'ai poursuivi mes études en première et terminale D.

Amiens

j'étais étudiante en sciences de la nature et de la vie ( SNV ) et j'ai préparé une maitrise Es Sciences dans le but d'enseigner. Dès 1980, j'ai commencé à travailler dans différents établissements scolaires jusqu'en 1989.