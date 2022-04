ECOLE SAINTE MARIE - Enseignant

La chapelle basse mer

institutrice en CM1 et CM2(de 1959 à 1985) directrice de cette école de 1972 ? à 1983-puis école St Martin St Mars du Désert de 1985 à 1992 en CM2 enseignante et directrice et avant de 1956 à 1959 à l'école Ste Marie Chapelle St Sauveur enseignante de la maternelle au CM1