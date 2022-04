Laboratoire Médical Rennes - Laborantine (Administratif) - Rennes 1ere preuve à faire, ça été fait, rien à dire tout à apprendre du domaine du travail. (Un peu austère quand même à l'intérieur de ce labo.) mais bon, parait que j'ai travaillé avec les meilleures professeures de la place de Rennes. Moi à l'époque, rien à............. ce qui comptait c'était mes premiers soussous

Photogravure Rennes - Secrétaire comptable (Administratif) - Rennes Un premier vrai travail , très intéressant et très diversifié pour le contact avec des personnes et des connaissances dans le domaine de la publicité et de l'imprimerie

Cabinet Dentaire Montfort - Assistante Dentaire en Orthodontie (Administratif) - Montfort sur meu Je n'aurai jamais du travailler dans ce genre de corporation, passer des arts graphiques à la dentisterie c'est d'un triste ennuyeux, rien que d'y penser je dépositive et ça ne me ressemble pas. Aucun enrichissement personnel, employeurs comme employées, ça se prend trop au sérieux , et un seul objectif, l'argent,domaine trop triste. Allez on en parle plus c'est vraiment derrierre moi Y'a eu mieux