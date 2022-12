Matthieu LUDGER

1999-2001 : Maitrise d''histoire médiévale 1998-1999 : Licence Sciences humaines et sociales mention Histoire 1996-1998 : DEUG Sciences sociales et humaines mention Histoire

Paris

En fait ce n''était pas à Paris I mais à Paris-XII (on ne quitte pas ses premières amours...) 2002-2004 : C.A.P.E.S / Agrégation Histoire : 2 ème et troisième tentative (et autant de plantage...^^) MAIS obtention du C.R.P.E.