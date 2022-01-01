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Parcours
Parcours scolaire
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ECOLE SACRE COEUR- Lyon 1983 - 1985
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ECOLE LA FAVORITE- Lyon 1985 - 1990
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Collège La Favorite- Lyon 1990 - 1994
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Lycée La Favorite- Lyon 1995 - 1998
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ISCAM- Bruxelles (etterbeek) 1999 - 2003
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ISCAM- Bruxelles 1999 - 2003
A propos
Général
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Prénom Nom :Mélanie MONTET (AMET)
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Vit à :
LA VERPILLIERE, France
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Née en :
1980 (42 ans)
Ma vie aujourd'hui
Profession :
Kinésithérapeute
Situation familiale :
marié(e)
Enfants :
4
Mes goûts et passions
Voyages
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Mélanie MONTET (AMET) a reconnu Mélanie MONTET (AMET) sur la photo maternelle
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Mélanie MONTET (AMET) a reconnu Mélanie MONTET (AMET) sur la photo CE1 Mme LAPIERE
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Mélanie MONTET (AMET) a reconnu Mélanie MONTET (AMET) sur la photo CM2
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Mélanie MONTET (AMET) a reconnu Mélanie MONTET (AMET) sur la photo CM1 Mme DE ROO
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Mélanie MONTET (AMET) a reconnu Mélanie MONTET (AMET) sur la photo CE2 Mme DE ROO
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Mélanie MONTET (AMET) a ajouté Iscam à son parcours scolaire