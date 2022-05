Michel JOURDAIN

Cany barville

A cette époque, un grand mur séparait l'école des garçons d'un coté, et l'école des filles de l'autre. Au milieu du mur une petite porte en bois. Et quand cette porte restait entrouverte suite au passage des garçons du CP dont la classe était coté fille mais la récréation coté garçon, alors on trouvait le courage insensé de prendre le risque de regarder les filles jouer à la corde à sauter.