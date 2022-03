propriétaire d'une auto-école j'en assumais toutes les parties administratives et commerciales ainsi que l'instruction du code et de la conduite auto-mobile

Clinique Du Pré Gentil - Secrétaire administratve (Administratif)

Rosny sous bois

elle consite a recevoir les patients,a constituer leur dossier,a applanir les difficultés administratives,a préparer et à effectuer les sorties.personnellement et en dehors de mon statut je faisait une tenue comptable de certains postes,les relations commerciales avec certains fournisseurs,la coordination parfois entre la direction et le personnel etc etc...