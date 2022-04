Rien à voir du tout avec mon travail. Mais il est très agréable de s'occuper des personnes agées. Il faut beaucoup les aimer. J'ai d'ailleurs laissé mon métier, pour me consacrer à nos anciens. Il faut se mettre dans la tête, que nous suivons le même chemin, personne n'y échappe. L'affection que nous leur donnons, ils nous le rendent au centuple !!

ASSOCIATION FAMILIALE BON REPOS - Agent de service hospitalier (Autre)

Belley

Super les papy et mamy c'est un métier intéressant, on apprend beaucoup de nos ainés, et savent vous donner de la tendresse. Disons que nous les aidons à traverser tout doucement d'une rive à l'autre afin de trouver le repos sans souffrance.