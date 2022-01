Palaiseau

Scolarité très difficile avec un redoublement du CP et du CE2. Pas trop bon souvenir de la directrice madame Portet pour qui j'étais " la fleur du fumier " (selon ses dires !) et aussi une tête à poux et c'était le cas !!! Heureusement il y avait Mme Varet ... et quelques copines du parc d'Ardenay...des Terres Rouges et des Joncherettres...