Eshe Chott Mariem - Enseignant (Biologie)

Sousse

J'ai assuré la direction de cet établissement et en même temps l'enseignement de la biologie cellulaire et de la physiologie des insectes. J'y créé 3 DEA (Protection des plantes et Environnement, Agriculture Durable et Paysage, territoire et Patrimoine) commués ensuite en mastères et lancé la première Ecole doctorale en Agronomie et Environnement