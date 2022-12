ECOLE SAINT AUGUSTIN - Retraité (Technique)

Oran

bonjour...je suis l un des ancciens eleves d ecole Saint augustin Bouisseville Oran..1970-1974...je souhaiterai retrouver mes anciens camarades de classe..Les retrouvailles nous font revivre de bons vieux souvenirs et rehaussent le moral. a l'instar des bons souvenirs, les véritables amis d enfance deviennent de plus en plus précieux avec le temps.....amicalement votre....B.Mourad