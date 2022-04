Responsable qualité : Mise en place et suivi du système qualité ISO 9002 version 1994 Approvisionnement des matières premières : Sélection et suivi des fournisseurs – définition technique des besoins

TMB - Chef de projets (Technique)

Dagneux

Chargé technique d’affaires (50% à l’export) : Définition technique des besoins client – chiffrage - interface avec le commercial et le client – plans sur Autocad R14 et LT2000 – achats des produits techniques – suivi des coûts, délai et qualité – coordination des intervenants (achats, production, sous-traitance ) – élaboration de la documentation technique – installation sur site - expertise