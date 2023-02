C'est là que j'ai rencontré ma meilleure copine et qui l'est toujours plus de 30 ans après ! Coucou SABRINA ! !

Elève plus que très moyenne. Selon l'avis des profs, aucune possibilité de réussite dans la vie ! C'est vrai que je ne faisais rien. J'ai commencé à travailler en cours quand j'ai quitté le collège de Bayon... et j'ai mal tourné (je rigole !)

Pont saint vincent

Inscrite en BEP secrétariat car prise nulle part ailleurs, trop nulle ! et là, une prof croit en moi et me donne l'envie de bosser, Madame ROBERT. BEP et CAP de secrétariat obtenus en 1987