A cette époque les filles n'étaient pas mélangées aux garçons j'ai quelques souvenirs de copines comme Mauricette Pagès, Claire Panier, mais les noms ont du mal à revenir. Je me souviens des films que l'on nous emmenait voir à pied au moment de noel, et l'on passait devant le magasin Le Petit Mickey. C'est loin tout ça.

Bondy

C'est dans ce collège que l'on apprenait la comptabilité ou la sténo dactylo. Pour moi, c'est ce choix que j'ai fait. Je me souviens de la 2ème et 3ème année où nous n'étions qu'une classe de filles. Je me rappelle certains prénoms comme Colette, Laure, Zhora (Berkhoun) et je serais très heureuse si j'arrivais à les localiser