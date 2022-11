LECLERC - Conseillère de vente (Commercial)

Colmar

Rayon fromages à la coupe. J'adorais ce que je faisais, mais les horaires étaient vraiment nulles !!! C'est à cause de ça que je suis partie. Je n'avais plus de vie de famille du tout, de plus j'ai fais une fausse couche à cause des heures sup entre noël et nouvel an.