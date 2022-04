j'aurais tout particulièrement une pensée pour Jean Sylvain un collègue qui nous as quitté trop töt

Ambulances Du Gatinais - Chauffeur (Autre)

Chalette sur loing

j'y ai rencontré des collègues sympas avec lesquelles je partage encore des moments agréables bien que pour des raisons qui nous sont propres à chacune la vie nous à obliger à ne plus pouvoir travailler ensemble le meilleur dans cette histoire est notre rencontre et nos petites retrouvailles de temps en temps merci les abeilles et longue vie à nos petites soirées