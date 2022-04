ECOLE ELSA TRIOLET - Talant J'étais une petite fille blonde souvent en salopette, ou en robe noir a col blanc....bref une fois je me suis ouvert le coin de l'oeil et sur la photo de classe bas....bonjour le resultat !

ECOLE JULES VERNE - Talant Ba là-bas j'y suis pas restée longtemps je me souviens juste que quand ct carnaval j'avais une fois un costume de panthere, une autre fois en princesse rose, et une autre avec Anne-Cécile en Indienne !

ECOLE JACQUES PREVERT - Talant Woua alors là, avec Anne Cécile Lariotte, ma camarade de toutes les conneries ! nous joyons souvent au foot avec les garçons ! on mordait et on griffait souvent ! je me souviens des jumeaux Demangeot ! De "la fourmi" ! D'Elodie Consigney, Anne-Laure, Delphine (avec qui j'allais à la danse) et Pascaline, du concours de velo de fleur que c'est Eddy qu'a gagné rrrrrrr..et des jumelles Berrada etc

ECOLE SAINT FRANCOIS DE SALES - Dijon Je me souviens de mes 2 profs de CM2, d'une autre Nathalie avec qui je dessinais sur les bancs à la récré, et d'Anne qui était notre prof de sport.

Collège Saint-françois De Sales - Dijon je me souviens de mes cours de latin avec le dirlo, de mes premieres amours cachées lol, mais aussi d'Adeline Roux, de Sylvain Monnin, d'Alex Collot, de Thomas Carminati, d'Emilie Perrin et de Seb Gibassier et j'en passe... colyse/colstfrancois

Lycée Montchapet - Dijon Me souviens de pas grand chose, sinon que j'y ai retrouvé Elodie, Anne-C, et les Jumeaux

Lycée Saint-benigne - Dijon Woua alors euuu y'a eu la phase Littéraire, ensuite la Phase STT, où j'ai rencontré Perrine Troubat ma meilleure pote à ce jour, puis la periode Tourisme !!! Bref j'en ai passé du temps, j'ai même chanté pour le téléthon ! et j'ai fait la connaissance de Julie Landry, et de Céline !

Université Blaise Pascal : Clermont-ferrand Ii - Clermont ferrand et bien disons que j'ai finalisé mes études en tourisme ! et que je me souviendrais tjr de Céline Lucas, d'Elise Fessier, d'Amandine Ranc etc......

INSTITUTE OF TECHNOLOGY - Sligo