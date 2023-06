ORPI - Animatrice commerciale (Commercial) - Paris J'étais chargée de l'animation commerciale d'un réseau d'agences immobilières dans le sud-ouest de la France

L'alsacienne Assurances - Elève inspecteur d'assurance (Commercial) - Strasbourg J'ai été formée à l'assurance IARD et Vie, au marketing opérationnel, à la vente et au management pendant 12 mois à Strasbourg.

ELVIA ASSURANCES - Inspecteur technico-commercial d'assurance (Commercial) - Paris J'étais chargée de l'animation commerciale d'un réseau d'agents d'assurance dans le sud-ouest de la France

Cabinet Lotterie - Responsable d'un cabinet de courtage en assurances (Commercial) - Bayonne 3 personnes

CONTINENT ASSURANCES - Formatrice, chef de projet formation (Ressources humaines) - Paris Je concevais et j'animais des formations à l'assurance IARD et à la vente.

Adap-ifpass - Formatrice vacataire (Autre) - Paris J'animais des formations juridiques et techniques à l'assurance, en production et en sinistres

IGS - Formatrice vacataire (Autre) - Paris Je concevais et j'animais des formations à l'assurance IARD, à la vente, au téléphone, au comportemental, pour des collaboratrices d'agences d'assurance dans le cadre de CAP Compétences pour AGEA.

Monday Compétences - Consultante en formation (Ressources humaines) - Versailles Société de portage qui facture pour mon compte, les honoraires aux organismes de formation pour lesquels j'interviens en tant que consultante en formation (APTERYX, DEMOS, ADHARA, Ecofac) ou à mes clients en direct.

Demos Formation Dans L'assurances - Formatrice vacataire (Autre) - Paris J'ai animé des formations à l'assurance IARD (Caisse d'Epargne) et à la vente (BNPP).

Asfo Adour - Formatrice vacataire (Autre) - Pau Conception et animation de formations à l'accueil téléphonique et en face à face, à la conduite de réunions, ....

IPC - Formatrice vacataire (Autre) - Pau Conception et animation de formations en inter, en intra et pour des formations qualifiantes de gestionnaires d'activités commerciales : communication orale, la gestion des situations difficiles, la gestion des conflits, conduite et animation de réunion, techniques d'organisation et gestion du temps, gestion de projets, l'entretien de vente,

Adhara Formation - Consultante en formation (Autre) - Pau Conception et animation de formations inter ou intra, en communication orale, prise de parole en public, conduite et animation de réunion, commercial et management.

Egoki Formation - Formatrice vacataire (Autre) - Biarritz Conception et animation de formations au management, à la négociation, à la prise de parole en public, à la conduite et l'animation de réunion, à la formation de formateurs, ....

Ecofac - Consultante en formation (Autre) - Le mans Conception et animation de formations commerciales : prospection commerciale, prise de RDV par téléphone et l'entretien de vente

SOREF - Formatrice vacataire (Autre) - Assat Conception et animation de formations d'aide à l'efficacité professionnelle, en communciation orale, en techniques d'entretien en face à face, en conduite et animation de réunion, en management et commercial.

CCI DES LANDES - Formatrice vacataire (Autre) - Mont de marsan Conception et animation de formation individuelle à la gestion du stress (coaching) et de formation en intra à la gestion du temps

Greta Sud Aquitaine - Formatrice vacataire (Ressources humaines) - DAX Conception et animation de formations à la communication orale, à la gestion de projets, aux techniques de recherche d'emploi, à l'animation d'équipe, au management, en vue de l'obtention de CQP de conducteurs d'équipements industriels, de conducteurs de machines, de conducteurs de ligne, de responsables d'équipe dans l'agro-alimentaire

Damalis - Formatrice (Ressources humaines) - Pau Formatrice en management auprès des MUC (management des Unités commerciales) et en assurance après des BTS assurance

VERTEGO - Consultante en formation (Ressources humaines) - Pau Conception et animation de formations en inter et en intra, à la communication, à la conduite de réunion, à la prise de parole en public, à la gestion du temps, au management