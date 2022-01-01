Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Hanches ainsi que le résulat des législatives dans l'Eure-et-Loir les dimanches 12 et 19 juin à partir de 20 heures.

Nathalie LAJOTTE (LAJOTTE) est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.

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  • Description

    Mariée, deux enfants

  • Situation familiale :

    marié(e)

  • Enfants :

    2

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Voitures

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