RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Hanches ainsi que le résulat des législatives dans l'Eure-et-Loir les dimanches 12 et 19 juin à partir de 20 heures.
Nathalie LAJOTTE (LAJOTTE) est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours scolaire
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ECOLE PRIMAIRE- Orgerus 1971 - 1982
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Collège François Mauriac- Houdan 1982 - 1984
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L.e.p Rambouillet- Rambouillet 1984 - 1985
A propos
Général
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Prénom Nom :Nathalie LAJOTTE (LAJOTTE)
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Vit à :
HANCHES, France
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Née le :
21 juin 1967 (54 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
Mariée, deux enfants
Situation familiale :
marié(e)
Enfants :
2
Mes goûts et passions
Voyages
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Nathalie LAJOTTE (LAJOTTE) a reconnu Nathalie LEWANDOWSKI (LAJOTTE) sur la photo CM1 1978 1979
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Nathalie LAJOTTE (LAJOTTE) a reconnu Nathalie LEWANDOWSKI (LAJOTTE) sur la photo CM1 1978 1979
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Nathalie LAJOTTE (LAJOTTE) a reconnu Nathalie LEWANDOWSKI (LAJOTTE) sur la photo 5eme
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Nathalie LAJOTTE (LAJOTTE) a reconnu Nathalie LEWANDOWSKI (LAJOTTE) sur la photo classe de 6me
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Nathalie LAJOTTE (LAJOTTE) a reconnu Nathalie LEWANDOWSKI (LAJOTTE) sur la photo CM2 1979 1980
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Nathalie LAJOTTE (LAJOTTE) a reconnu Nathalie LEWANDOWSKI (LAJOTTE) sur la photo 6eme