Carrefour - Employée (Autre)

EVRY

Depuis mon arrivée, je n'ai pas quitté le Service Culture. J'ai commencé au Rayon Livres en tant que Secrétaire : très intéressant ! Ensuite, Rayon CD en tant que Secrétaire et je suis passée au Service Logistique Retour CD. J'y suis encore maintenant. Je me sents plus dans mon élément depuis ces dernières années. J'aime mon travail et je suis bien dans cette Equipe. Cela y fait beaucoup.