Central Téléphonique D''hazebrouck - Employée administrative (Administratif) - Hazebrouck C'était un travail plutôt sympathique, le central téléphonique manuel....ma vie a commencé là, tout simplement. J'avais passé deux concours administratifs, un de stagiaire infirmière et l'autre aux PTT. J'ai réussi les deux. Lequel choisir ? En 1968 année très mouvementée, j'ai mis au monde une adorable petite fille Hélène. Puis j'ai pris la direction de Lille avec beaucoup d'appréhension.

Chèques postaux (La Poste) - Employée administrative (Administratif) - LILLE Après une journée de travail à l'hôpital psychiatrique de Bailleul, j'ai choisi le deuxième concours. Arrivée à Lille dans ce grand bâtiment des chèques postaux, j'ai commencé mon année en tant que stagiaire, c'était la galère. Puis petit examen de fin d'année, direction Paris. Catastrophe, car j'ai abandonné homme et enfant et j'attendais la deuxième, mon adorable petite Isabelle née le 5 sept

Chèques postaux (La Poste) - Employée administrative (Administratif) - PARIS Même si Paris ne me plaisait pas à ce moment là, j'ai eu beaucoup de chance car j'ai été nommée dans un bureau et non pas sur les groupes où c'était rendement, rendement. S'il n'y avait pas eu toute cette distance, le travail me plaisait mais ma famille me manquait.

Caisse Nationale D'epargne - Employée administrative (Administratif) - Lille Retour à Lille, Caisse Nationale d'épargne, travail très intéressant, mais nous étions prises au rendement toute la journée, pistée dans les toilettes, mais malgrè tout j'ai des souvenirs excellents de cette période. On rit beaucoup plus quand c'est défendu. 1972, encore un bébé Nathalie c'est à ce moment là que j'ai préparé le concours de contrôleur, ce n'est pas le top, mais pour m

Direction France Telecom - Service communication (Communication) - Lille Après des tests, je suis enfin près Bon Dieu en Direction. Contrôleur, 3 enfants, une maison dans un petit village, heureuse. Mon mari était à l'étage du dessus. les années ont passé jusqu'en 1991, date de ma retraite car je venais d'être mamie et je me suis engagée à garder mes petits enfants avec l'accord de mon mari. Ma retraite n'était pas énorme mais on s'en sortait.