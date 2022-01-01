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A propos
Général
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Prénom Nom :Nicole DURAND (PEAN)
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Vit à :
BRIOLLAY, France
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Née le :
22 nov. 1958 (63 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
JE M'APPELLE NICOLE PEAN. J'AI FREQUENTE L'ECOLE JULES FERRY AU PERREUX-SUR-MARNE ENTRE 1963-1968 PUIS LE COLLEGE JOLIOT CURIE A FONTENAY-SOUS-BOIS.
J'AI HABITE AU 269 AV DU GAL DE GAULLE AU PERREUX ET RESIDE DANS LE MAINE-ET-LOIRE DEPUIS 1973. JE RECHERCHE ENTRE AUTRES MARIE-JEANNE LAURO OU SON FRERE JEAN-LOUIS, VIVIANE BLANCHARD, GILBERT GODEFROY, PHILIPPE GAMBA, PHILIPPE DURAND ET JEAN-LUC PIQUE. MON MAIL EST LE SUIVANT : loic.nicole.durand@free.fr MON ADRESSE : 41 B CH DE LA CROIX DE MIRANDE - 49125 BRIOLLAY. MERCI PAR AVANCE DE REPRENDRE CONTATC AVEC MOI. J'AI TANT DE SOUVENIRS A PARTAGER : ECOLE, PISCINE... EN ATTENDANT JE SOUHAITE, EN PARTICULIER, A TOUS CEUX QUI M'ONT CONNU DANS MON ENFANCE ET MON ADOLESCENCE DE JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE AINSI QU'UNE ANNEE 2012 PLACEE SOUS LES MEILLEURS AUSPICES. A BIENTOT DONC ET AFFECTUEUSES PENSEES.