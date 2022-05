J'aidais les personnes âgées à rester chez elles en faisant leur ménage et leur toilette.

Association d'entraide aux chômeurs. Accueil physique et téléphonique, renseignements, faire le CV des personnes, leur remonter le moral bien souvent.

Accueil physique et téléphonique des personnes, inscriptions et facturations informatiques.

LYCEE VAL DE GARONNE - Employée administrative (Administratif)

Marmande

Accueil physique et téléphonique des élèves et des professeurs. Préparations des dossiers et carnets scolaires. Etc....Secrétariat divers.