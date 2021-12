Nina CHIESI

Vendeuse dans l'art de la table et ustensiles de cuisine.J'effectuais la mise en rayons et la gestion des stocks.

Conseillère dans le prêt à porter féminin et accessoires.Je faisais également l'aménagement des linéaires et des vitrines.

Conseillère en vente dans les produits naturels de décoration provenant d' italie et d'allemagne.Je m'occupais de la mise en condition des pigments et de la mise en rayon .Conseiller la clientèle.

MAISONS DU MONDE - Employée (Autre)

Bordeaux

Vendeuse et conseillère en décoration et Hôtesse de caisse.J'ai également effectuer l'aménagement de la collection automne et le réassort de la marchandise.Mais aussi j'ai fais l'ouverture et fermeture du magasin.