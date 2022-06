Messigny et vantoux

On m'avait surmnommée Speedy, pour une raison très spéciale : j'étais toujours la dernière à être prête ^^ C'était ma première colo, j'avais pas 7 ans, et j'accompagnait ma soeur Isabelle. Déjà dans le bus, je m'étais pas laissée impressionnée par ces messieurs de la banquette arrière, qui avaient osé m'empreinter ma BD pendant mon sommei !!!! Ah, ces chers Nicolas (schmitt et Vogel) .....