Entrainement à la natation sportive (brasse, crawl, dos crawler etc..) en piscine municipale en groupe tous les mardi de 20h30 à 22h30 en vue de réussir les selections de recrutement de l'armée et faire carrière a l'aéronavale ou à l'armée de l'air comme pilote de transport ou pilote de chasse

Première heure de vol à 15 ans sur avion de type rally MS880 avec comme instructeur de vol monsieur JEAN PIERRE HOTTOT et poursuite de la formation sur avion monomoteur avec comme instructeur de vol monsieur LUCIEN AISSAOUI à l'aerodrome de nangis dans la campagne de seine et marne

Paris

Membre cadet de l'association sous la présidence de monsieur CLAUDE GUIBERT (ancien pilote de ligne chez UTA et AIR AFRIQUE et ex gérant de compagnie aérienne, expert aéronautique retraité), j'ai suivie et écouté les conseils que me donnait monsieur ROGER CONTASSOT (ex mecanicien navigant sur B747-300 chez UTA), j'ai quitté APNA en 2012 apres la nommination de MR GEOFFROY BOUVET (CDB Instructeu