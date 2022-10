Ry

J avais 11 ans, j ai fais la 6eme 5eme et 4eme. Un piont terrible s appeller mr Toussaint. Mr Montfort s etait fait attrapper a faire des photos de jeunes etudiantes....lol On avait un prof de Francais qui fummait cigarette sur cigarette. Il avait, apres un accident de voiture un visage bien endomager et porter des lunette d une epaisseur de verre incroyablement epaisse. Un pote dessiner superbem