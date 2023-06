Pascal BIDOU

joueur,chanteur sous la douche avec les copains... et fiestas! que de bons souvenirs!!!

Rambouillet

de janvier 1985 à juin 1987 puis 2 saisons à MAUREPAS (D.H.R.) puis retour à Rambouillet avec la montée en PH, et ma dernière saison en sénior comme capitaine de l'équipe première à 35 ans (l'entraineur était Hubert Roux) saison où nous jouons la montée à 4 matches de la fin de saison. saison dont on se rappellera pour la qualité du jeu et le plaisir collectif à jouer. ensuite 4 ans en vétérans