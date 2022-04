Création nouveaux produits, actions commerciales et d'aide à la vente dont marketing direct, veille.

Création et lancement des nouveaux produits, outils d'aide à la vente pour le réseau Société Générale.

Missions dans le cadre d'un programme européen d'accompagnement des PME au changement managerial et TIC.

Communication interne et externe. Veille professionnelle. Mutualisation d'outils au niveau régional : création d'une charte graphique, d'un extranet et divers documents. Salons, forums dont Place O Gestes. Publication d'un livre sur le métier des missions locales.

Association pour le développement durable : expertise et ressources pour les collectivités et les acteurs d'Ile-de-France. Editions, événements, web...

Gaïa Time - Consultante (Direction générale)

Vanves

Parce qu'il est temps d'agir ! Que vous soyez une ONG, une entreprise ou une collectivité, la transition sociétale est un enjeu majeur pour votre avenir et votre réputation. GAÏA TIME vous accompagne dans vos projets stratégiques, votre politique marketing et vos actions de communication, en particulier sur les questions de développement responsable, environnementales et de solidarité internationa