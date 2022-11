Marmande

Une super ambiance (rien à voir avec les pseudo cours de la piscine !!!..), avec Zaza' (ma cops' de bac à sable), Christine, Amandoche and Co. Sans oublier The Master, "Mon Grand Frère", notre Super Domi' !!!.. Vous me manquez Tous tellement !!!.. Viendez donc faire un tour à RACACHON !!!..