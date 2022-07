Je réalisais la conception et la maquette de différents documents publicitaires pour l'imprimerie.

Suivant les dossiers, je m'occupais de la direction artistique d'une campagne et/ou concevais les documents institutionnels ou marketing pour la Presse, des agences événementielles et régies publicitaires. Un métier très passionnant et que j'aime car il évolue sans arrêt...

Patricia.digout.fr - Directrice artistique et infographiste free-lance (Profession libérale)

Saint maur des fosses

Je me suis lancée dans une nouvelle aventure... le free-lance. Les choses se font doucement mais sûrement. Le commercial m'oblige un peu à bouger de mon ordinateur et à étoffer mon réseau d'ami(e)s et professionnel.