Montevrain

Nous étions deux jumelles, Patricia et Marie-christine avec nos frères Luc et Didier et notre soeur Chantal. Nous habitions au 57 rue du Puits du Gué à Montévrain. Le directeur de l'école était Monsieur BOITEUX. Mon oncle, Mr Jean BILLY habitait la même rue. Il a été conseiller municipal plendant plusieurs années. Mes voisins immédiats : Mr PARMENTIER, Mr LEGRAND, Mr GARCIA