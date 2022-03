Patrick CHERON

Ollainville

Après deux années entre Versailles et la Normandie je me suis posé à la Briqueterie Bohy et malgré les changements de nom successifs j'y suis rester 39 ans. Wienerberger France EX Pacema EX Briqueterie Bohy. Cariste puis chef d'équipe de 1972 à 1983 Responsable Parc de 1983 á 1999 Responsable expédition de 1999 à 2006 Responsable Fabrication de 2006 à 2010