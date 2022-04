Ce poste m' a énormément apporté et l'inspecteur pour lequel je travaillais était quelqu'un de trés professionnel et chaleureux !

Ce poste m'a fait comprendre comment des classes de maternelles ou primaire peuvent être supprimées ou ouvertes. Trés intéressant et instructif !

J'adorais mon poste dans cette école, si celle-ci avait pu être imlpantée sur Douai j'y serais restée. Une opportunité s'est présentée et m'a permise d'être à 5 min de mon lieu de travail...meilleure qualité de vie ! j'ai foncé !

MAIRIE DE DOUAI - Instructrice Droit des Sols (Administratif)

Douai

Et dire que j'ai fait des études de Lettres et les chiffres et moi ça faisait 2 ! au jourd'hui, je les manie tous les jours !