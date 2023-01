TRONC COMMUN EN SORTIE D'ECOLE SOUS OFFICIER. A L'AUDUN L'ARDOISE ENTRE NIMES ET ALES.

INSTRUCTION DES JEUNES RECRUES PENDANT 3 à 4 ans. 2 stages commando sur GIVET (08). Puis Instructeur sur centrale béton, formateur en section béton, compagnies de chantiers sur les différentes bases aériennes françaises,réféction des pistes et travaux sommaires en période entrainement hivernale.

11° Compagnie d'instruction pendant plusieurs années, puis compagnie d'appuie en tant que adjoint au chef du casernement du 71° RG. Formation et encadrement des jeunes appelés dans ce service bâtiment tout corps d'états. FIN de la carriére militaire en 1992. Emplois réservés de l'administration.

Paris

Fonctionnaire civil défense. Agent de sécurité et maitrise dans le cadre du CHSCT. Responsable des moyens incendie. Agent entretient du site de BESSIERES 18° , Résponsable des commandes et achats en produits divers et bâtiment. Travaux généraux d'entretient.