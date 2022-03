Pierre ASTIER

Développement d’un centre de mise et maintien à poste satellite Telecom1 pour le CNES.

Création d' une entité régionale autour de trois agences :Aix, Toulon, Nice. Marchés de la Défense, Industriel, Administration, Aéronautique et Bancaire.

Marchés Industriel, Administration et Bancaire. Sophia-Antipolis, 40 personnes 2,8M€ de C.A en 1992.

MASSY

Chargé de développer les activités, forfait de réalisation et assistance technique, sur les marchés des télécommunications et du transport. Entité de 130 personnes dont 3 commerciaux, pour un chiffre d' affaire de 10,5 M€ en 2001. RATP : Système d'administration des ventes SAV, Système PCS-PCM Météor (Supervision et gestion de la Maintenance des équipements L14) RTM : Le système de gestion des