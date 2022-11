Pierre GNAEDINGER

A. Gillet - Cadre technique (Technique)

Epinal

Rentre d'Algérie un dimanche d'octobre et le lundi matin commence chez ce nouvel employeur venu le jour même me proposer un poste de technicien et vendeur... Agence Parisienne sur Epinal en matériel de bureaux ... Technicien et vente Salaire double, voiture 2 cv fournie totalement.