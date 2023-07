J'ai fais mon parcours scolaire à l'école "laïque" comme l'on disait à l'époque et les filles et garçons étaient dans des écoles séparées

Nerac

Noua avons inauguré en 3ème année de C A P le lycée Jacques de romans que nous appelions Collège d'enseignement technique, les années précédentes, nous voyagions entre les réfectoire, la cantine et le dortoir dans la ville de Nérac et les élèves du lycée nous appelaient les "potagères" . La dernière année de collège, nous avons eu un garçon de Lavardac dans la classe. Bisous Pierrette