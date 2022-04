Au Bon Marché Paris - Vendeuse volante (Autre)

Paris

j'ai travaillé longtemps au rayon maroquinerie, avec de drôles de collègues représentants, airial, favo, bagajavion etc.. et ils étaient adorables avec moi tous et la vendeuse était Nicole (La principale mme Nicole ) et mes grands chefs mrs Guillot et Junod.. Et au rayon animaux avec Hugues et Françoise.. poisons exotiques et vêtements .; carterie et animer les ventes surprises. C'était super