Régis VERNEYRE

ECOLE CALVINHAC - Toulouse Je me souviens de mes instituteurs et en particulier de Monsieur Claustres CM2 qui était parfois un peu brutal... (que se passerait-il aujourd'hui ?) mais quand je rentrais et en parlais en contestant, j'avais la même chose !!! Monsieur Claustres a été l'un des premiers à venir me voir à l'hôpital (mon père était décédé dans l'accident de 1965) comme quoi c'était un homme au grand coeur

Collège Marcelin Berthelot - Toulouse Années superbes, je faisais du basket (le sport étude existait pratiquement) ce qui m'a permis d'être très copain avec Alain Mosconi (champion de natation) et j'avais la chane de bien me débrouiller en classe. Quand je n'avais pas les félicitations c'est que j'avais été un peu trop souvent collé !!!

Lycée Marcelin Berthelot - Toulouse Une seconde démarrée plus d'un trimestre après la rentrée (4 mois d'hôpital après un terrible accident de voiture), passage en première D puis départ à contre coeur. En classe avec Richard Astre (1/2 de mélée international) à qui à propos d'une dissert sur Montaigne le prof de français(génial) avait mis "Les essais auraient dû vous inspirer"

Lycée Ponsard - Vienne Mauvais souvenir globalement ...lycée sinistre où les élèves tournaient en rond dans la cour...ça me changeait du lycée Berthelot à Toulouse ! Déprime, engagement en 1968 qui m'a valu d'échouer le bac (j'étais le seul !), et j'ai fait un sans faute par la suite ...comme quoi ! Je suis certain que mon prof de bio de l'époque n'a jamaispensé un instant que je sois agrégé de SVT (sans rancune M.)

Université Claude Bernard Lyon 1 - Villeurbanne Des années sympas, sauf la dernière où il fallait préparer les concours... surtout que je n'avais pas le droit à l'erreur ! Restent des amis membres du CRLFS(prononcer "céréléfess") = Comité de Réunion des Lurons de la Fac de Sciences(retrouvailles annuelles depuis cette époque)

Collège Ronsard - Enseignant - Tremblay en france Super ambiance entre profs(car nous avions tous les mêmes difficultés) et nous étions pour la grandes majorité des déracinés (plutôt du sud) Dans un tel contexte, on se serre les coudes. Les élèves étaient parfois difficiles mais attachants et c'est vraiment là que j'ai appris mon métier. Je ne regrette pas !

L'astrée - Enseignant - Boen J'ai des souvenirs mitigés, très bons avec les élèves qui découvraient une autre façon de faire des sciences, plus réservé avec les" collègues", (c'est ainsi qu'on les appelle) qui se plaignaient tout le temps alors qu'ils n'avaient connu que leur collège... comme quoi ça fait du bien d'aller voir ailleurs ! Je me souviens de ne plus manger à la cantine pour ne pas entendre parler que d'élèves !