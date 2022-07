Richard KOWAL

USINOR LONGWY - APPAREILLEUR-ELECTRONICIEN au Contôle Energétique CE (Technique)

Longwy

Cabine de contrôle du haut fourneau n°5 ( remise en état complet ), construction de l’aciérie O.B.M ( oxygène liquide ) cabine de contrôle enregistreurs électroniques de débit, fumée et enregistreurs de T° du convertisseur. 2 techniciens en électroniques dans ce service. Service militaire en 1973 et école d'ingénieur. En retraite de l'éducation Nationale en 2019 et sortie comme professeur