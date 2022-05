Ronald BITTANTE

Mont de marsan

11ème Division Parachutiste FAR Forces d'Actions Rapides. Enseignement et Entraînement aux techniques de Défense et Sécurisation des Personnels Civils et Militaires. Mises en situations réelles en Zone Urbaine et en Territoire naturel. Montages de chaînes pyrotechniques, Mines, Tir avec tous types de projecteurs lourds et légers, longues et courtes portées. Entraînement commando Terre/Air/Eau.