distribution de courrier,chez les clients et agent en douanes gares de paris et aeroports

responsable du magasin outillage,et de la production et du controle des pieces avant la fabrication de sieges pour l'automobiles,tracteur,sncf,autobus etc

la siemens le meilleur souvenir de ma carriere!j'ai debuté comme magasinier et pris rapidement des responsabilitées,entre autres,la réorganisation des agences au niveau de la gestion stock et au sein du siege

Infomag - Directeur administratif et pedagogique (Direction générale)

Montrouge

gestion et relation avec les entreprises,administrations,centre de formation specialisation dans le secteur du commerce distribution,nettoyage industriel ,magasinier cariste,personnel hotelier,securité;reclassement du personnel militaire et civil, controles des formations et etudes des plans de formations et suivi du placements des stagiaires aupres des entreprises etc....